Um motociclista de 31 anos ficou ferido após se envolver em um sinistro na manhã de domingo (26), na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso foi atendido pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Detalhes do Acidente

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o atendimento foi registrado por volta das 8h20, na altura do km 294 + 800 metros da rodovia. As circunstâncias exatas do sinistro ainda não foram esclarecidas.

O veículo envolvido é uma motocicleta Honda/CG 160 Start, com placas de Wenceslau Braz (PR), que não apresentava pendências administrativas.

Estado da Vítima e Atendimento

O condutor, identificado pelas iniciais A.L.S., sofreu ferimentos e recebeu atendimento de uma ambulância do município de Quatiguá. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.

Devido à hospitalização, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Dinâmica do Ocorrido

Segundo informações da equipe policial, o motociclista seguia no sentido decrescente da rodovia quando se envolveu no sinistro. O acidente resultou em danos materiais no veículo e ferimentos no condutor.

Investigação

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.