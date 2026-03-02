Um homem foi preso na noite de sábado (1º) após conduzir um veículo sob efeito de álcool e colidir contra o prédio da Prefeitura Municipal de Japira, no centro da cidade.

De acordo com informações policiais, a equipe em patrulhamento visualizou um automóvel Toyota Corolla, de cor branca, que havia se chocado contra a estrutura do prédio público, atingindo uma janela na parte dos fundos. O acidente ocorreu por volta das 22h05, nas proximidades da Rua Francisco Cascado.

No local, os policiais encontraram o condutor fora do veículo, apresentando claros sinais de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados e dificuldade para se manter em pé. Apesar da violência do impacto, ele não apresentava ferimentos aparentes.

Ao ser questionado, o motorista relatou que trafegava pela via quando outro veículo teria fechado sua passagem, o que o fez perder o controle da direção e colidir contra o imóvel público, causando danos materiais.

Consultas aos sistemas oficiais apontaram que o automóvel estava devidamente regularizado. No entanto, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor encontrava-se vencida há mais de 30 dias, configurando infração administrativa.

Diante dos indícios de alteração da capacidade psicomotora, foi oferecida a realização do teste do etilômetro, que acabou recusado pelo motorista. Em razão da negativa, os agentes lavraram o termo de recusa e o auto de constatação de sinais de embriaguez, documentos previstos na legislação de trânsito para esses casos.

O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado inicialmente ao hospital municipal para avaliação médica e elaboração de laudo de integridade física. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária cabíveis.