Na manhã desta sexta-feira (27), a Unidade Básica de Saúde do Parque Bela Vista, em Jacarezinho, foi palco de uma mobilização voltada à prevenção da dengue e acidentes com escorpiões. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, reuniu diferentes setores em um esforço conjunto para conscientizar moradores sobre os riscos e cuidados necessários.

Sob a coordenação da enfermeira Cynthia, profissionais das áreas de Saúde Coletiva, Vigilância Sanitária, Saúde Mental e Assistência Social participaram da ação, que ofereceu testes rápidos e promoveu palestras educativas. Os temas abordaram desde medidas simples de combate ao mosquito transmissor da dengue até orientações sobre ambientes que favorecem a presença de escorpiões.

A atividade destacou a importância da informação como ferramenta de proteção, reforçando que a prevenção depende tanto do poder público quanto da participação ativa da comunidade.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Jacarezinho reafirma seu compromisso em garantir qualidade de vida e segurança em saúde para os moradores do município.