Na tarde de 1º de março de 2026, por volta das 18h, uma operação de bloqueio de trânsito realizada na Avenida Getúlio Vargas resultou na prisão de um condutor por embriaguez ao volante, direção perigosa e outras infrações graves, após tentativa de fuga pelas vias centrais de Jacarezinho.

Durante a ação policial, um veículo GM Monza de cor preta avançou em alta velocidade em direção ao bloqueio, impossibilitando a ordem de parada imediata. Diante da situação, uma das equipes iniciou acompanhamento tático, enquanto o motorista seguiu por diversas ruas em velocidade incompatível com a via, passando por pontos com grande circulação de pessoas, como pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e instituições de ensino, colocando terceiros em risco.

A perseguição terminou na Rua Padre Mello, onde o condutor realizou uma manobra perigosa conhecida como “cavalo de pau”, parando o veículo em frente à própria residência.

Na abordagem, o motorista desembarcou apresentando sinais visíveis de embriaguez, incluindo odor etílico e comportamento agressivo, chegando inicialmente a se recusar a se identificar. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em consulta ao veículo, constatou-se que o licenciamento estava vencido desde 2019.

O condutor foi encaminhado à unidade policial, onde aceitou realizar o teste do etilômetro, que aferiu 0,54 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — valor considerado de 0,49 mg/L, configurando crime de trânsito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de direção perigosa e outras infrações administrativas. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico de praxe e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O veículo foi recolhido ao pátio da unidade policial, sendo também lavradas as notificações cabíveis. O uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido, conforme prevê a legislação vigente.