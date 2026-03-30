Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de duas pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, desobediência e receptação, no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na tarde do dia 28 de março, na região central da cidade.

De acordo com o boletim policial, as equipes realizavam patrulhamento quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, nas proximidades de um local já conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Ao perceber a presença policial, o suspeito desobedeceu à ordem de abordagem, descartou objetos no chão e tentou fugir.

Após acompanhamento tático, o homem foi alcançado e contido pelos policiais. Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares e, no local onde ele havia dispensado os itens, foi encontrada uma quantidade de substância análoga ao crack, além de dinheiro em espécie.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito. No local, outro indivíduo apresentou comportamento suspeito ao tentar se esquivar da abordagem. Durante averiguação, foram localizados rolos de fios de fibra óptica, levantando suspeita de origem ilícita.

Já no interior da residência, os policiais encontraram porções de substâncias análogas à maconha e ao crack, além de objetos utilizados no preparo das drogas e anotações que indicariam a prática de tráfico.

Diante dos fatos, duas pessoas foram presas e encaminhadas ao hospital para avaliação médica. Posteriormente, os envolvidos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.