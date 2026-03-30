Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na prisão de um homem durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná. A ação ocorreu na manhã do dia 28 de março, em um imóvel localizado na Vila Rubim.

De acordo com as informações policiais, equipes do canil e do radiopatrulhamento prestaram apoio à execução da ordem judicial expedida pela Justiça local. Durante as buscas na residência, o cão farejador indicou a presença de entorpecentes em um dos cômodos.

No quarto do suspeito, os policiais localizaram uma porção de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 54 gramas. Em revista pessoal, também foram encontrados dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi informado de seus direitos e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.