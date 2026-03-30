No domingo, 29 de março, uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta mobilizou o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho no km 22 da BR-153.

O acidente deixou um homem de 41 anos ferido, com escoriações no membro inferior e suspeita de fratura na região dorsal. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram presentes, tomando as providências cabíveis e organizando o tráfego na rodovia.

A BR-153 é uma das principais rotas de ligação nacional e concentra grande fluxo de veículos, o que aumenta o risco de acidentes. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada dos condutores e respeito às normas de trânsito para garantir a segurança de todos.