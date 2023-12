Na quarta-feira (6), uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu um motorista embriagado que trafegava em alta velocidade na PR-092, em Quatiguá/PR.

A equipe estava prestando apoio à remoção de um veículo envolvido em um acidente de trânsito quando percebeu uma Toyota Hilux de cor branca em alta velocidade. O veículo quase colidiu com os veículos que estavam no local do acidente e, para evitar a colisão, o motorista teve que desviar para a margem da rodovia, saltando uma canaleta e quase capotando.

A equipe realizou o acompanhamento tático do veículo, mas ele conseguiu se distanciar. O condutor foi abordado na casa dele, em Joaquim Távora/PR. Ao ser indagado, o motorista confirmou que havia passado pelo acidente e que quase colidiu com o veículo que estava sendo socorrido. Em consulta aos dados do condutor e do veículo, nada de ilícito foi constatado.

A equipe percebeu que o condutor apresentava sinais de embriaguez, como exaltação, hálito etílico e falante. Ele recusou o exame etilométrico.

Diante dos sinais constatados pela equipe, foi lavrado o auto de constatação de sinais de embriaguez, bem como o auto de infração de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – dirigir sob a influência de álcool. O motorista e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora.