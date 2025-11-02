Na manhã de sábado (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu dois mandados de prisão durante uma fiscalização de rotina na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

Durante a abordagem a um Honda Civic com placas de Jacarezinho (PR), os agentes realizaram a checagem dos documentos do condutor e constataram que havia duas ordens judiciais de prisão em aberto contra o motorista.

Segundo informações da PRF, o homem, de 66 anos e morador de Jacarezinho, era procurado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) pelo crime de estelionato (artigo 171 do Código Penal). Além disso, também havia mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), referente a lesão corporal no contexto de violência doméstica (artigo 129).

O suspeito foi preso no local e encaminhado à Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.