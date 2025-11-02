Na manhã deste domingo (2), moradores da Rua Duque de Caxias, no bairro Vila Setti, em Jacarezinho, enfrentaram transtornos devido ao alagamento provocado pelas chuvas intensas que atingiram a cidade.

O acúmulo de água comprometeu o tráfego de veículos, dificultou a circulação de pedestres e invadiu residências da região. Moradores relataram obstáculos para acessar suas casas e preocupação com a continuidade das chuvas.

A situação evidencia problemas recorrentes de drenagem urbana no município. Até o momento, não há registro de feridos. A previsão indica tempo instável ao longo do dia, com possibilidade de novas pancadas de chuva.

Assista o vídeo 👇🏻

https://www.instagram.com/reel/DQjqRhWDbm2/?igsh=MWl2ZW1maW9ka3Jkbg==

Vídeo: Imagens enviadas internautas Portaltanacidade