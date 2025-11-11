PRF apreendeu, na noite de sábado (8), quase 20 quilos de cocaína durante uma abordagem na BR-369, em Corbélia (PR).

Por volta das 20h30, a PRF abordou um motorista que dirigia um VW Fox. O homem, de 22 anos, disse aos policiais que saiu de Foz do Iguaçu (PR) e seguiria para Balneário Camboriú (SC). Durante a revista, os policiais perceberam alterações no painel do veículo.

Após conferência mais detalhada, a equipe encontrou um compartimento escondido dentro do painel do carro. No local, estavam 17,4 quilos de cocaína. O motorista, após ser descoberto, afirmou que entregaria a droga em Campo Mourão (PR).

O homem foi detido e, junto com a droga e o carro, foi levado para a Delegacia da Polícia Civil em Cascavel (PR), para o registro do crime.

Assista o vídeo 👇🏻

https://www.instagram.com/reel/DQ6zrRoDc0z/?igsh=MWliZ3cyMXhpbjVrMg==