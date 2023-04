Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta sexta-feira (7), a secretaria estadual do Paraná ressalta a importância da data e o direcionamento de ações, por meio de políticas públicas, para o fortalecimento, promoção e prevenção da saúde e bem-estar da população.

A data foi instituída em 1948 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a cada ano é escolhido um tema específico. “Saúde para Todos” – A Atenção Primária à Saúde (APS) é o escolhido para 2023. Com um olhar mais abrangente, foca no desenvolvimento da atenção integral, para ações resolutivas na situação de saúde das coletividades.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) e a OMS, a definição do conceito de saúde não se concentra somente na ausência de doença ou enfermidade. Ela se estende em um estado de completo bem-estar físico, mental e social.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ressalta a importância nos atendimentos ofertados pela Atenção Primária à Saúde (APS) como forma de evitar as doenças crônicas, sendo também determinante para o acolhimento da população.

“Esse dia tem uma relevância muito grande, principalmente nesse período pós-pandemia. Ele nos remete à APS, pois é ali, perto da casa das pessoas, nas unidades de saúde, onde estão os agentes comunitários e de endemias, médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos para atender os anseios da população, com acolhimento”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

“É na APS que é feita a verdadeira saúde, no dia a dia dos paranaenses, com os cuidados básicos, podendo proporcionar melhor bem-estar aos usuários”, reforçou.

NO PARANÁ– Segundo dados da Sesa, a APS apresenta uma cobertura de 85,38% da população, contando com 699 postos de saúde e 2.014 UBS no Estado. Em 2022, as equipes realizaram 24.373.565 atendimentos individuais e 31.834.155 procedimentos nos estabelecimentos.

No cuidado à pessoa idosa, a APS assume um papel relevante no reconhecimento e atenção daquelas que se encontram em condição de fragilidade, que necessitam de assistência diferenciada.

INVESTIMENTOS– O Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, criado para o repasse de recursos aos municípios para custeio e investimento, com foco em desempenho e qualidade, destinou R$ 215 milhões, entre 2019 e 2022, para a APS, o que representa anualmente R$ 52.133.868,00.

Nesse período também foram investidos R$ 439.552.000 na aquisição de transporte sanitário, que envolve ambulâncias, vans e veículos, além da doação de 1.485 veículos para o uso das equipes.

Para a aquisição de equipamentos para UBS, nos últimos quatro anos, foram investidos mais de R$ 195 milhões para a melhoria da assistência à saúde prestada à população.

“A conscientização sobre os cuidados com a saúde é o principal objetivo desse dia e a Sesa reforça essa iniciativa da OMS. É um dia de reflexão”, afirmou César Neves.

ATITUDES – Algumas ações são determinantes para uma vida saudável, tais como alimentação adequada, prática de exercícios físicos e lazer, manter um sono de qualidade, cuidados com a saúde mental, hábitos de higiene adequados, evitar o estresse, além de outras atitudes e comportamentos que refletem diretamente na pessoa. Lo