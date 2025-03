A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou, no dia 28 de fevereiro, um ônibus na BR-277, em Céu Azul (PR), e flagrou o transporte irregular de trabalhadores, com alterações que trazem risco à segurança dos ocupantes, além de flagrante desrespeito à condição humana. Além de outras irregularidades, o condutor estava com a carteira de habilitação suspensa.

Durante fiscalização, os policiais constataram que o motorista, de 47 anos, transportava 26 passageiros (excedendo a capacidade máxima do veículo) e deveria cumprir suspensão do direito de dirigir entre 14 de dezembro de 2024 e 29 de novembro de 2025. O veículo, pertencente a uma empresa de transporte de aves, foi removido ao pátio por estar com o licenciamento vencido, excesso de lotação e alteração irregular de características.

No total, foram aplicadas nove autuações, sendo cinco graves e quatro gravíssimas, somando R$ 2.149,15 em multas. Entre as infrações, destacam-se o extintor de incêndio vencido, alteração no sistema de iluminação (lâmpadas de LED), todas as poltronas sem cinto de segurança, porta de embarque com vidro faltante, para-brisas trincado, alteração de característica (elevação do bancos com soldas) para acondicionar, sob os bancos, a esteira para carregamento de aves, além da ausência de pneu estepe, chave de roda e macaco. Considerada infração, foi autuado também, por transportar carga junto com passageiros (esteira referida acima).

O condutor foi notificado por violar a suspensão da CNH e assinou termo de compromisso para comparecer ao Fórum de Matelândia (PR). O veículo foi recolhido ao pátio da PRF e só será liberado após regularizar as irregularidades.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DHJgsmkSWTx/?igsh=MWV2MmJwZTF0d3FzOQ==