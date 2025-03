A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), realizou nesta semana a aula inaugural com a nova turma do Cursinho Popular. A partir de 2025, a ação será ofertada através do Programa de Extensão “Universidade Sem Fronteiras”, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e contará com 40 estudantes que concluíram ou que estão matriculados nos anos finais do Ensino Médio em escolas públicas.

O evento ocorreu no Auditório do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE), do Campus de Jacarezinho e reuniu alunos, professores e comunidade acadêmica.

De acordo com o chefe de Gabinete da Reitoria, professor Mateus Luiz Biancon, o objetivo do Cursinho Popular é democratizar o acesso à educação de qualidade, oferecendo uma preparação para os alunos.

“Esse cursinho é um sonho antigo do CCHE e a gente sabe da importância dele. Desde o ano passado aconteceu como projeto-piloto e agora daremos continuidade neste ano. Espero que seja um sucesso e dou boas-vindas aos novos estudantes e professores envolvidos”, destaca.

A coordenadora da iniciativa, professora Vanessa Campos Mariano Ruckstadter, agradeceu a todos que ajudaram a concretizar o Cursinho Popular da UENP e anunciou as novas ações para 2025. “O cursinho só existe porque é fruto de muitas ações e de muita gente envolvida. É uma grande alegria coordená-lo. Nós já estamos preparando ações de leituras públicas, discussões, debates e, além disso, mais três profissionais serão contratados para a expansão a médio prazo do cursinho popular nos bairros”, ressaltou.

O diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, reiterou importância da iniciativa. “Esse sonho se tornou realidade no ano passado e agora, com a consolidação dele, esperamos que tenhamos turmas cada vez maiores e de muito sucesso. Sejam muito bem-vindos à nossa Universidade e aproveitem muito a oportunidade que está sendo concedida a vocês”, incentivou.

A aula inaugural do Cursinho Popular da UENP foi realizada pela professora do Colégio Cívico Militar José Pavan, Rejane Cristina Rocha Balsan, que ministrou a palestra “Código de Aprovação”. No evento, os novos cursistas acompanharam a exibição do documentário “Pedreira e o Peso de todas as Águas da Cidade” e receberam as apostilas de todas as disciplinas gratuitamente.

A aluna do Colégio Estadual Rui Barbosa, Andressa Martins, de 17 anos, partilhou sua expectativa. “Espero aprender bastante e alcançar minha meta que é a aprovação no vestibular desse ano. Meu sonho é cursar Odontologia na UENP. Agradeço muito essa oportunidade”, agradeceu.

Lançado em setembro do ano passado, o Cursinho Popular tem aulas de segunda a sexta-feira e terá duração de nove meses.

Segundo a professora de redação, Ana Clara Ferreira, em pouco tempo de existência o projeto já colheu seus primeiros frutos. “Ao todo, cinco alunos que iniciaram as aulas no ano passado já foram aprovados no último vestibular da UENP”, lembrou.

O ex-aluno do Cursinho Popular, Luiz Augusto Moura Rosa, já está matriculado no curso de Letras (Inglês) do campus de Jacarezinho, assim como suas colegas, Alice Garcia que passou em Letras (Espanhol); Ana Clara Guimarães, que é caloura de Odontologia; Ana Clara de Camargo, nova estudante de História; e Lorrayne Pereira que foi aprovada para cursar Educação Física.