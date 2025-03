Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 24 anos, no bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina/PR. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Jacarezinho, em razão da suspeita estar envolvida em atos de coação no curso do processo.

A mulher é irmã de um homem acusado de tentar cometer feminicídio, com disparos de arma de fogo, contra uma vítima no município de Jacarezinho/PR no dia 31 de março de 2024. Recentemente, ela foi identificada como responsável por ameaçar a vítima do caso.

A mulher foi presa e conduzida à Cadeia Pública Feminina de Santo Antônio da Platina, onde permanecerá à disposição da Justiça.