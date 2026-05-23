Na tarde de quinta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tijucas do Sul foi acionada para verificar a presença de dois caminhões Hyundai HR em uma chácara localizada nas proximidades do km 680 da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná.

Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram os veículos de carga estacionados e realizaram uma inspeção detalhada. A checagem do número de chassi revelou que as placas não correspondiam ao sinal identificador. A consulta confirmou que ambos os caminhões haviam sido furtados em Joinville (SC) ainda no mês de maio.

O caseiro da propriedade foi questionado e relatou que os veículos haviam sido deixados no local, sem fornecer maiores detalhes sobre os responsáveis. Diante da situação, os caminhões e o caseiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba para os procedimentos legais.

Resultados da ação

– Dois caminhões Hyundai HR recuperados

– Caseiro detido para esclarecimentos

– Veículos furtados em Joinville-SC

Esse episódio reforça a importância da fiscalização minuciosa da PRF na identificação de veículos adulterados e na recuperação de bens furtados.