Durante a terça-feira (19/05) equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina deu cumprimento a mandados judiciais na cidade.

Foi cumprido um mandado de prisão no bairro Vila Ribeiro, onde um homem de 22 anos foi preso em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas e cumprimento da pena de 05 anos e 07 meses em regime fechado.

Outro homem de 31 anos foi preso na região central em razão de mandado de prisão civil em razão de dívida alimentar no valor de R$ 1.000,00.

Por fim, um adolescente de 16 anos foi abordado em via pública pela equipe policial no bairro Aparecidinho III em razão de mandado de internação por conta de ato infracional de tráfico de drogas.