Na manhã deste sábado (23), por volta das 9h30, um grave episódio de violência mobilizou a Polícia Militar em Carlópolis, no norte do Paraná. Um morador acionou a equipe relatando que o vizinho havia efetuado disparos de arma de fogo contra sua esposa e duas filhas pequenas.

Segundo informações da vítima, ela estava em frente à residência com as crianças quando o suspeito, portando um facão, questionou “o que ela estaria olhando”. Em seguida, sacou um revólver da cintura e disparou duas vezes em direção ao grupo, obrigando mãe e filhas a correrem para dentro da casa. No local, os policiais constataram dois impactos de projéteis na parede e recolheram munições no chão.

Durante o atendimento, o homem passou a observar os agentes por cima do muro e realizou cerca de três disparos contra a equipe. Para repelir a agressão, um policial efetuou dois disparos com submetralhadora. Com apoio de outras viaturas, foi feito o isolamento da área e a progressão tática até a residência do autor, que resistiu à abordagem. O portão precisou ser arrombado.

O suspeito foi encontrado armado com um revólver calibre .38 municiado, além de portar munições extras, dinheiro e um celular. Ele foi desarmado, preso e algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Após exame médico de integridade física, foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil isolou o local e acionou a perícia para análise.

Resultados da operação

– Homem preso

– Revólver calibre .38 apreendido

– 18 munições recolhidas

Esse caso reforça a gravidade da violência armada em áreas residenciais e a pronta resposta das forças policiais diante de situações de risco à vida.