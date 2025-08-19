Uma professora foi sequestrada após fazer compras em um mercado na tarde do último domingo (17), em Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná. A vítima estava no estacionamento do comércio quando foi abordada por três suspeitos armados.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a professora foi obrigada pelos sequestradores a entrar no carro. Durante o trajeto, a vítima era ameaçada de morte pelos criminosos armados.

Após cerca de 20 quilômetros, os sequestradores deixaram a professora em uma área de mata em Santa Terezinha de Itaipu, também no Oeste do Paraná. A vítima estava amarrada e vendada e a pé conseguiu encontrar uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para pedir ajuda.

Os sequestradores fugiram com o carro da vítima e foram identificados cruzando a fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. Até o fechamento dessa matéria, o veículo não havia sido recuperado e nenhum dos suspeitos sido preso.