A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta segunda-feira (18), um mandado de prisão em desfavor de uma mulher, durante diligências realizadas na Rua Fernando Botarelli, no bairro Aeroporto. A ação ocorreu por volta das 9h20.

Segundo o boletim policial, a detida possuía um mandado de prisão expedido com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

No momento da abordagem, a suspeita foi cientificada do mandado e submetida a busca pessoal, não sendo localizado nenhum ilícito. Em seguida, ela foi conduzida ao pronto-socorro local, onde recebeu atendimento médico de rotina e teve atestado que não apresentava lesões.

Após os procedimentos, a mulher foi encaminhada ao Deppen (Departamento de Polícia Penal), onde permanecerá à disposição da Justiça.