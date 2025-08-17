Uma professora, identificada como Celina Cecilio da Cruz Andrade, de 56 anos, morreu após ser atingida por uma caminhonete que seguia na mesma direção, na BR-369, no município de Uraí, no norte do Paraná. O grave acidente foi registrado nesta sexta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, a moto e a vítima foram arrastadas por cerca de 100 metros. O motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 5h40, no quilômetro 102 da rodovia. Celina morava em Uraí e seguia para Cornélio Procópio, cidade próxima, onde trabalhava em uma escola atendendo crianças com necessidades especiais.

A Polícia Civil abriu inquérito e a PRF ficará responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que irá auxiliar nas investigações.