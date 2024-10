Um casal morreu em um grave acidente na PR-182, em Ampére, no sudoeste do Paraná, na noite de domingo (27). Conforme as primeiras informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o carro das vítimas foi atingido por uma caminhonete no momento em que acessava a rodovia, vindo de Santa Izabel do Oeste. Após a colisão, os dois veículos atravessaram o canteiro da rodovia, atingiram um outro veículo e caíram em uma ribanceira.

As vítimas, identificadas como Paulino G. de O, de 58 anos, e Janete M.d. S, de 51, eram moradoras de Ampére. Conforme as informações da Rádio Ampére, Paulino era servidor da Prefeitura de Ampére e atuava como vigia no CMEI São Francisco, enquanto Janete era servidora do Estado, no Colégio Estadual Cecília Meireles. A Prefeitura de Ampére decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do casal.

Irmão de vítima atendeu à ocorrência

Logo após o acidente, uma equipe de socorristas da Brigada Comunitária da cidade chegou ao local para atender a ocorrência. Foi então que um dos socorristas, Carlos Oliveira, descobriu que as vítimas fatais do acidente eram seu irmão e sua cunhada. Devido a esse choque, ele foi imediatamente acolhido pelos colegas da brigada, que o levaram de volta para a cidade.

Carro do casal ficou destruído após a colisão (Foto: Reprodução/Rádio Ampére)

Além da Brigada Comunitária, equipes do Samu também atenderam à ocorrência. Os três ocupantes da caminhonete sofreram ferimentos leves, e foram encaminhados ao hospital do município. Já os ocupantes do outro carro atingido na colisão não tiveram ferimentos.

Os corpos de Paulino e Janete serão velados na Capela Mortuária São Nicolau, e o sepultamento ocorrerá na terça-feira (29), no Cemitério Municipal.