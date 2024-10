A área de escape da BR-277 registrou uma nova entrada no fim da tarde desta terça-feira (29). Um caminhão de nove eixos carregado com 48 toneladas de açúcar teve uma falha no sistema de freios e acessou o dispositivo de segurança, localizado no km 36 da rodovia, no sentido Paranaguá. O condutor do veículo teve ferimentos leves, foi atendido pelas equipes de resgate da EPR Litoral Pioneiro e encaminhado ao Hospital de Morretes.

Assista o Vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DBuWJFMSSC3/?igsh=ZW1sYWVsMjI5YmR5