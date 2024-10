Um aluno de uma autoescola no distrito de Jangaon, em Telangana, na Índia, se envolveu em um acidente com o carro durante uma aula de treinamento após confundir os pedais. O caso aconteceu no dia 18 de outubro, mas o caso só foi divulgado recentemente.

O homem, que não teve a identidade revelada, trocou o pedal de freio pelo acelerador e acabou caindo com o veículo em um lago, que ficava próximo à pista da autoescola. O instrutor, que também estava no carro, não conseguiu frear a tempo.

O automóvel ficou com a parte frontal submersa pela água após o acidente. Aluno e o professor de direção tiveram que sair pela janela, mas não ficaram feridos. A polícia foi até o local e registrou o caso como direção imprudente e negligente.