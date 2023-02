Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu nesta terça-feira (31) em confronto com a Polícia Militar na BR-369, em Jataizinho, no Norte do Paraná. A suspeita é de que ele dirigia um carro que foi roubado em Maringá e seguia em direção a São Paulo.

De acordo com a PM de Londrina, a equipe policial da Choque de Maringá informou que um carro foi roubado no município e ia para SP, mas antes, passaria por Londrina. Os policiais tentaram abordar o motorista do Gol branco, mas o condutor encostou o veículo e atirou contra os policiais.

Em seguida, ele foi baleado e morreu no local. Ainda não há confirmação se o carro era roubado, mas drogas foram encontradas dentro do veículo. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e ainda não foi identificado.