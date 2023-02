Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada desta terça-feira (31), por volta das 1h50, um ônibus que saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinha como destino Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, saiu da pista na altura do Km 230 da BR-277, em Fernandes Pinheiro, no Sudeste do estado, e tombou. O ônibus era ocupado por 55 pessoas, sendo um motorista e 54 passageiros. Sete pessoas morreram no acidente – uma criança, duas mulheres e quatro homens – e 22 ficaram feridas.