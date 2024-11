Na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo Fiat Fiorino com placas de Londrina transportando 590 kg de maconha no município de Joaquim Távora. Ao volante, um adolescente de 17 anos, morador de Foz do Iguaçu, confessou ter pegado o carro já carregado com a droga na cidade da fronteira.

A apreensão ocorreu após a PRF receber uma denúncia anônima sobre um veículo suspeito na região. Durante a abordagem no entroncamento da PR-218 com a PR-092, os policiais encontraram a droga dividida em diversos fardos escondidos no compartimento de carga.

O adolescente informou que não sabia o destino final da droga, mas a polícia suspeita que a carga seria distribuída em cidades do interior do Paraná. Devido à sua idade, o menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora, onde foi acompanhado por representantes do Conselho Tutelar.