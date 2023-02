Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dedé Santana compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (31), que passou por uma harmonização facial. O ator, de 86 anos, que esteve em uma clínica estética de São Paulo, aproveitou para mostrar o antes e o depois. O famoso mexeu em diversos pontos de seu rosto.

“86 anos com carinha de… (complete a frase nos comentários )”, dizia a legenda da foto, que mostrava como ficou o rosto do ator após o procedimento.

A empresa responsável pela mudança no visual de Dedé explicou todos os procedimentos feitos no artista. “Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete, entre outros procedimentos, como design de sobrancelha”, pontuou.

