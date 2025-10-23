Na madrugada desta quinta-feira (23), por volta da 1h, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Silas Peixoto, em Jacarezinho.

Durante patrulhamento pela região, a equipe CPU avistou um indivíduo em atitude suspeita no cruzamento das ruas Santa Catarina e Projetada. Ao perceber a presença da viatura, ele colocou o capuz e mudou de direção, o que despertou a atenção dos policiais. Na sequência, o suspeito e outros dois indivíduos tentaram fugir a pé, sendo um deles abordado na Rua Professora Eurydice Figueiredo de Souza.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma sacola plástica de cor amarela contendo 13 porções de substância análoga a crack, totalizando aproximadamente 2 gramas, além de R$ 33,00 em notas diversas. O abordado confessou que estava comercializando as porções por R$ 10,00 cada e que havia adquirido a droga na cidade de Ourinhos (SP).

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Com apoio da equipe RPA Jacarezinho, o suspeito foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de integridade física e, posteriormente, à 12ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais.

Além das drogas e do dinheiro, também foi apreendido o aparelho celular que estava em sua posse.