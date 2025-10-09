A Prefeitura de Jacarezinho realizou a cerimônia de abertura do 39º Salão de Artes Plásticas, evento que se consolidou como um dos mais tradicionais do município e referência no Estado do Paraná. Com quase quatro décadas de história, o Salão se firmou como espaço de formação, difusão e reflexão artística, reunindo artistas de diversas regiões do país e promovendo o intercâmbio cultural e a valorização da produção contemporânea.

A abertura contou com apresentação da Oficina de Cordas Clássicas, composta por alunos e professores sob coordenação do professor Juliano Godoi. Estiveram presentes o vice-prefeito Antonio Neto, a secretária de Educação Aline Roberta e o diretor de Cultura James Rios.

Nesta edição, foi instituído o Prêmio Quincaju, homenagem ao escultor jacarezinhense José Joaquim Alves de Almeida, reconhecido como símbolo da arte popular local. A iniciativa representa o reconhecimento à identidade cultural do município e à criatividade dos artistas da região.

A realização do Salão é fruto da parceria entre o Departamento de Cultura, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o Sesc Paraná e o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), fortalecendo o evento como espaço de diálogo, aprendizado e inclusão.