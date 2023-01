Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em entrevista ao Podcast Flow, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), anunciou que pretende transformar o Movimento Brasil Livre (MBL) em um partido político, que sairia com Gentili para candidato do Executivo em 2026.

“A gente tem defendido e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili e ele vai disputar”, declarou o parlamentar.

Será que Gentili vai trocar as telinhas para se candidatar? Igor 3K, apresentador do podcast, compararou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia e ex-humorista, com Gentili.

