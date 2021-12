Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ) está internado com embolia pulmonar no HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília. Em seu perfil no Twitter, o parlamentar confirmou nesta segunda-feira (13) a hospitalização e afirmou estar se recuperando bem. “Tive embolia pulmonar na sexta, graças a Deus estou sem dor e [me] recuperando bem”, escreveu o congressista bolsonarista.

O parlamentar, amigo do presidente Jair Bolsonaro há mais de 20 anos, informou que deve passar por novos exames nesta segunda. Ontem, o ministro do Turismo, Gilson Machado, disse que o parlamentar precisou ser internado numa Unidade de Terapia Intensiva. “Ótima notícia nosso irmão Hélio Lopes já saiu da Unidade de Terapia Intensiva!”, publicou Gilson, em seu perfil no Instagram.

No sábado, enquanto cumpria agenda no Rio de Janeiro, Bolsonaro colocou em dúvida a eficácia da vacinação como forma de prevenção contra a covid-19 e, sem apresentar evidências clínicas, associou a internação de Hélio à vacinação.

“O meu irmão Hélio Lopes está internado com embolia. Parece ser efeito da vacina. Vamos aguardar. Tem casos de trombose também”, disse.