Os eleitores brasileiros têm até o dia 6 de maio para ficarem em dia com a Justiça Eleitoral e estarem aptos para votar nas Eleições 2026. Esse prazo é válido para aqueles que querem tirar o título de eleitor pela primeira vez ou que tenham qualquer pendência eleitoral.

Em caso de pendência com a Justiça Eleitoral, como multas por não comparecimento em eleições anteriores, os eleitores podem buscar atendimento no cartório eleitoral mais próximo ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já para os jovens que completarem 16 anos em 2026 é possível procurar a Justiça Eleitoral para tirar o título de eleitor.

Vale lembrar que o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos e mais de 70 anos. Por isso a retirada do primeiro título de eleitor é obrigatória apenas para quem completará 18 anos em 2026.

*com informações da Agência Brasil