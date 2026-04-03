Na tarde desta sexta-feira, durante fiscalização de rotina na BR-369, no km 165, no município de Cambé (PR), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem de um veículo que apresentou comportamento suspeito ao perceber a presença policial, incluindo variação brusca de velocidade e aparente nervosismo por parte dos ocupantes.

Os abordados apresentaram informações contraditórias sobre a viagem o que reforçou a suspeita inicial. Em seguida, foram realizadas buscas pessoais, sendo localizados diversos produtos caracterizados como anabolizantes e medicamentos emagrecedores, ocultos sob as vestes dos indivíduos, sem comprovação de origem lícita ou prescrição médica, em desacordo com normas sanitárias.

Ao todo, foram apreendidas 21 unidades de anabolizantes e 45 frascos de medicamentos emagrecedores, além de cinco aparelhos celulares, de diferentes marcas e modelos.

Diante dos fatos, os dois ocupantes foram presos em flagrante, em tese, pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, bem como por descaminho.

O veículo e os demais itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos administrativos cabíveis, enquanto os envolvidos foram apresentados à autoridade policial federal para as providências legais.