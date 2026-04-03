Para muitos paranaenses, o feriado prolongado da Páscoa já começou nesta quinta-feira (02). Para quem vai viajar, a melhor opção é o período da manhã, quando o tempo ainda estará estável em todo o estado de acordo com o Simepar, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. A partir da tarde há previsão de chuva em algumas regiões, mas ela não dura o feriado inteiro: o sábado (04) será um dia excelente para aproveitar o calor previsto em todas as regiões do Paraná.

“Nesta quinta-feira, a tendência é de termos tempestades entre a tarde e a noite, principalmente entre o Norte, Campos Gerais, Centro-Sul e Leste do Paraná. No Noroeste, Oeste e Sudoeste, a chance de chuva até existe, mas são eventos bem localizados e de curta duração”, afirma Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

As temperaturas na tarde desta quinta-feira (02) ficam mais altas no Noroeste, podendo chegar aos 33°C. Em cidades como General Carneiro, Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa e Guaratuba, as máximas ficam entre 24°C e 26°C. Na Sexta-feira Santa (03), também entre os Campo Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, o dia amanhece com alguns nevoeiros que perdem força rapidamente, e as temperaturas mínimas nesses setores ficam um pouco mais baixas, de 15°C a 17°C. As máximas sobem um pouco mais, e podem chegar aos 28°C.

Nas demais regiões, o sol predomina e esquenta bastante. Com relação às chuvas, na sexta-feira (03) a possibilidade é maior apenas para a região Leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, principalmente no período da tarde. Já para o Sábado de Aleluia (04), a previsão indica baixa possibilidade de chuva para praticamente todo o Paraná. O tempo fica bastante abafado, com as temperaturas no interior chegando perto de 34°C entre o Oeste e o Noroeste.

Após a trégua de sábado, no domingo (05) a chuva volta ao Paraná. “A passagem de uma frente fria pelo oceano gera um pouco mais de instabilidades. Especialmente entre a região Norte, Centro-Sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a possibilidade de chuvas para o período da tarde e da noite aumenta bastante, inclusive não se descartando chuva um pouco mais forte de forma pontual”, ressalta Samuel.

ALERTAS– É importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.