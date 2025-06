O prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares proporcionou mais um marco para o esporte no município. Ao lado do deputado federal Pedro Lupion, do vice-prefeito Antonio Neto, vereadores e lideranças, inaugurou a nova Arena “Meu Campinho”, no bairro Dom Pedro Filipack. O espaço esportivo foi projetado para oferecer à comunidade um ambiente seguro e acessível para a prática de esportes, lazer e convivência entre famílias.

A concretização do projeto, que contou com um investimento de aproximadamente R$ 400 mil, só foi possível graças ao empenho do prefeito Marcelo Palhares, que tem se destacado na busca por recursos e parcerias que garantam mais qualidade de vida à população. Os recursos para a arena foram viabilizados por emenda do deputado estadual Do Carmo, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio do programa Paraná em Obras.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a nova arena representa muito mais do que uma estrutura física. “Esta obra simboliza nosso compromisso com a comunidade, com o incentivo a hábitos saudáveis e ao futuro das nossas crianças e jovens”, ressaltou.

O evento, foi uma grande confraternização, que contou com uma partida inaugural entre os Amigos do Marcelo Palhares e os Amigos do Antonio Neto, onde o time do prefeito levou a melhor 10×5. Além disso, houve apresentação artística do grupo de capoeira, e uma animada disputa entre os alunos do Projeto Estrela Guia, que simbolizou a integração e a inclusão promovidas pelo novo espaço.

A equipe da Secretaria de Saúde também se fez presente no evento fazendo a vacinação contra influenza, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.