Nos dias 9 e 10 de julho, a Polícia Civil do Paraná executou a Operação Leão de Nemeia em Jacarezinho, resultando na prisão de 12 suspeitos ligados a uma facção criminosa com atuação regional. A ação envolveu 80 agentes, 30 viaturas, helicóptero de apoio e unidades especializadas de Londrina, Cornélio Procópio, além dos grupos NOC e GDE.

A operação teve como ponto de partida a apreensão de um celular durante uma prisão por tráfico de drogas. As informações obtidas revelaram uma rede criminosa organizada, com comando interno, funções hierarquizadas e atividades como tráfico de entorpecentes, uso de adolescentes, revenda por usuários e movimentações financeiras via Pix.

Durante o cumprimento dos mandados, foram recolhidos drogas, aparelhos celulares, dinheiro e documentos. A escolha do nome da operação faz referência ao mito de Hércules, cujo primeiro desafio foi enfrentar o Leão de Nemeia — metáfora usada para representar o rompimento do silêncio da facção através do próprio instrumento do crime.

Delegados responsáveis destacaram o impacto da operação na repressão ao crime organizado e reforçaram a importância da integração entre as unidades policiais.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números:

– 181

– 197

– (43) 3511-0600 (12ª SDP Jacarezinho)