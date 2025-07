Na quarta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase duas toneladas e meia de maconha durante abordagem a um caminhão na BR-277, em Campo Largo (PR).

A ação foi realizada com base em informações repassadas pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (Denarc-RS). Por volta de 12h40, a equipe da PRF abordou um caminhão trator com dois semirreboques, todos emplacados em Santa Catarina. A droga estava escondida nas caçambas.

Após a pesagem, foram contabilizados 2.350 quilos de maconha. O condutor, de 30 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo (PR).

