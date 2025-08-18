Na *noite de sábado, 16 de agosto de 2025,* o 2º Batalhão, realizou a *Operação Lei Seca em Siqueira Campos/PR*, com o objetivo de intensificar a fiscalização de trânsito e coibir infrações relacionadas à condução de veículos sob efeito de álcool. A ação ocorreu na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Santuário, entre 21h00 e 00h00.

Durante a operação, foram abordados 31 veículo e realizados 26 testes etilométricos. As equipes policiais confeccionaram 12 notificações por infrações diversas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo elas: duas por desobedecer ordens de autoridade de trânsito (Art. 195), uma por ultrapassagem em local proibido (Art. 210), uma por conduzir veículo com equipamento obrigatório inoperante (Art. 230 – XIII), duas por dirigir sem habilitação (Art. 162 – I), uma por permitir que pessoa não habilitada conduza veículo (Art. 164 c/c 162 – I), duas por não uso do cinto de segurança (Art. 167), uma por dirigir ameaçando os pedestres (Art. 186 – II), uma por dirigir sob influência de álcool com crime de trânsito (Art. 165 combinado com Art. 306), e uma por infração administrativa relacionada à embriaguez (Art. 165 ADM).

A operação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná em garantir a segurança viária e proteger a vida dos cidadãos, destacando o empenho e profissionalismo dos policiais militares do 2º Batalhão.