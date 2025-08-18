Na tarde de domingo (17), por volta das 14h30, um bebê de apenas quatro dias foi socorrido por bombeiros em Jacarezinho (PR) após sofrer uma obstrução das vias aéreas. O atendimento ocorreu diretamente no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Brasil, onde familiares chegaram em estado de desespero, buzinando em frente ao portão em busca de ajuda.

De acordo com informações da corporação, o recém-nascido, do sexo masculino, apresentava sinais de desfalecimento e cianose — coloração azulada da pele, indicativa de falta de oxigênio. Os familiares entregaram o bebê à equipe de plantão, que iniciou imediatamente os procedimentos de emergência.

Os bombeiros realizaram a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo fazer com que o leite fosse expelido. Em seguida, a equipe da ambulância aplicou oxigênio por meio de máscara, estabilizando a respiração da criança.

Participaram do atendimento o Subtenente Corrêa, o Sargento Moraes, o Soldado Coutinho e o Soldado Catossi. Após os primeiros socorros, o bebê foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. Segundo os bombeiros, o recém-nascido está bem e permanece em observação.

O Corpo de Bombeiros alerta para a importância da resposta rápida em casos de engasgo, especialmente em recém-nascidos e crianças pequenas. A corporação reforça que o conhecimento técnico e o acionamento imediato dos serviços de emergência são fundamentais para evitar complicações graves.