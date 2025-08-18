Na noite de sexta-feira (15), por volta das 19h50min, a Polícia Militar realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas em Ribeirão do Pinhal/PR. A operação ocorreu na Rua Antônio Domingues de Oliveira, local conhecido por denúncias anteriores relacionadas ao consumo e comércio de entorpecentes.

As equipes policiais posicionaram-se em ponto estratégico para monitoramento da residência, onde havia suspeita de intensa movimentação ligada ao tráfico. Durante a observação, foi visualizada uma motocicleta se aproximando e o ocupante recebendo algo do indivíduo suspeito. Diante da situação suspeita, os policiais realizaram a abordagem, quer resultou na apreensão de 22 pedras de “crack”, 01 porção de cocaína, R$1.036,00 em notas diversas, um aparelho celular da marca Xiaomi e uma motocicleta da marca DAFRA. Dois indivíduos foram presos e encaminhados para Delegacia de Polícia Local.