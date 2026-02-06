O 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho tem intensificado, nos últimos dias, uma série de operações de trânsito em toda a sua área de atuação. As ações fazem parte de um conjunto estratégico voltado à fiscalização, repressão de crimes de trânsito e orientação de condutores, com o objetivo principal de reduzir a incidência de acidentes e preservar vidas.

As operações são realizadas em pontos estratégicos dos municípios atendidos pelo batalhão e envolvem abordagens preventivas, fiscalização de veículos e condutores, além da verificação de documentação obrigatória e das condições de segurança dos automóveis e motocicletas. Entre as principais irregularidades fiscalizadas estão a condução sob efeito de álcool, escapamentos adulterados, ausência de equipamentos obrigatórios, veículos com pendências administrativas e motoristas sem habilitação.

Além do caráter repressivo, as ações também possuem forte viés educativo. Durante as abordagens, os policiais orientam os condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito, do uso de equipamentos de segurança e da adoção de comportamentos responsáveis ao volante. A iniciativa busca conscientizar motoristas e motociclistas de que a imprudência no trânsito coloca em risco não apenas quem conduz, mas também passageiros e pedestres.

De acordo com o 2º BPM, as operações seguem um planejamento contínuo e integrado, visando aumentar a sensação de segurança da população e promover um trânsito mais seguro e organizado. A Polícia Militar reforça que a colaboração dos condutores é fundamental para o sucesso das ações e para a construção de um ambiente viário mais seguro em toda a região.

O 2º BPM destaca ainda que outras ações preventivas e fiscalizatórias serão desenvolvidas de forma contínua, com foco na diminuição da incidência de acidentes, no combate às infrações que colocam vidas em risco e no fortalecimento da segurança viária em toda a região. A Polícia Militar reforça que a colaboração dos condutores é fundamental para o sucesso das operações e para a construção de um trânsito mais seguro e organizado.