Na noite de quarta-feira (05/02/2026), por volta das 20h, uma equipe policial apreendeu uma motocicleta durante patrulhamento na Rua Paraná, em Ibaiti, em razão de infrações de trânsito.

Os policiais visualizaram e ouviram, à distância, uma motocicleta emitindo ruído excessivo pelo escapamento e sem retrovisores. Ao se aproximarem do veículo, que estava estacionado em frente a uma agência bancária, foi constatado ainda que a motocicleta não possuía filtro de ar.

Em consulta ao sistema, verificou-se que o veículo apresentava bloqueio administrativo, com licenciamento vencido desde 2023. Diante das irregularidades, a equipe realizou a apreensão da motocicleta.

A condutora, devidamente habilitada, e o proprietário do veículo foram orientados quanto aos procedimentos necessários para regularização e posterior retirada do bem. As notificações cabíveis foram lavradas e as partes liberadas no local.