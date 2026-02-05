Um helicóptero da Polícia Militar sofreu queda durante uma operação de apoio a uma ação policial em Matelândia, região oeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (5).

De acordo com informações da corporação, os ocupantes da aeronave não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros confirmou que dois suspeitos envolvidos no confronto armado morreram no local.

Segundo o Coronel Valmir de Souza, comandante do Comando de Missões Especiais, a ocorrência teve início após denúncia de roubo em andamento na residência de um policial militar. A vítima repassou detalhes do veículo utilizado pelos criminosos por meio de mensagens em grupos de policiais.

Com base nessas informações, uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) tentou realizar a abordagem, momento em que ocorreu o primeiro confronto. Logo após, os suspeitos abandonaram o automóvel às margens da BR-277 e fugiram para a área de mata.

Policiais da Rotam cercaram os fugitivos e houve novo tiroteio, resultando na morte de dois deles. As equipes prestaram socorro imediato, mas os feridos não resistiram.

Durante o acompanhamento aéreo da operação, o helicóptero do BPMOA caiu. As circunstâncias do acidente serão investigadas.