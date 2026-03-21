A Polícia Militar do Paraná por meio do 2°BPM, deu início a uma operação de reforço no policiamento ostensivo, intitulada “OMNIS”, em municípios da região do Norte Pioneiro, com foco na prevenção e repressão à criminalidade.

A ação envolve diversas equipes especializadas e unidades operacionais, com atuação em cidades como Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, Joaquim Távora, Quatiguá e Guapirama. O objetivo principal é aumentar a presença policial nas ruas, ampliar a sensação de segurança da população e coibir práticas criminosas.

De acordo com o planejamento operacional, as equipes estão realizando patrulhamento intensificado, abordagens a pessoas e veículos em atitude suspeita, além de bloqueios táticos em pontos estratégicos, incluindo rodovias e áreas de maior incidência criminal.

A operação também conta com apoio de setores de inteligência, que auxiliam na identificação de áreas prioritárias e possíveis alvos de atuação policial. Entre as medidas adotadas estão ações preventivas e repressivas qualificadas, visando reduzir índices criminais e garantir a ordem pública.

As atividades foram organizadas em diferentes turnos, com deslocamento das equipes entre os municípios ao longo dos dias de operação, permitindo maior cobertura territorial e eficiência nas ações.

Segundo a Polícia Militar, iniciativas como essa reforçam o compromisso da corporação com a segurança da população e a preservação da ordem pública em toda a região.