Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois suspeitos na tarde de quinta-feira (19), em Siqueira Campos (PR). A operação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
Cumprimento de mandado e mudança de endereço
Inicialmente, as equipes se deslocaram até um endereço ligado à investigação. Porém, no local, foi constatado que a principal suspeita não morava mais ali.
Após novas informações, os policiais identificaram um novo endereço onde ela estaria e seguiram até a residência indicada.
Tentativa de fuga e entrada forçada
Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um suspeito em frente ao imóvel. Ao notar a presença das viaturas, ele correu para dentro da casa e tentou impedir a entrada das equipes.
Foi necessário realizar o acesso forçado à residência. No interior do imóvel, dois suspeitos foram abordados e informados sobre a ordem judicial.
Depoimento reforça suspeita de tráfico
Durante as buscas, um veículo que chegou ao local também foi abordado. O motorista relatou aos policiais que havia ido até a residência para comprar uma porção de cocaína.
A declaração reforçou as suspeitas de que o local estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas.
Drogas e materiais apreendidos
Durante as buscas, os policiais apreenderam:
- Nove porções de cocaína, já embaladas para venda;
- Uma porção de maconha;
- Dinheiro em espécie;
- Um aparelho celular com mensagens relacionadas ao tráfico.
Encaminhamentos e investigação
O motorista abordado foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento como testemunha.
Já os dois suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.
Segundo a polícia, as investigações continuam, e o material apreendido deve contribuir para o aprofundamento das apurações, incluindo possível associação para o tráfico.