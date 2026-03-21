Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois suspeitos na tarde de quinta-feira (19), em Siqueira Campos (PR). A operação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Cumprimento de mandado e mudança de endereço

Inicialmente, as equipes se deslocaram até um endereço ligado à investigação. Porém, no local, foi constatado que a principal suspeita não morava mais ali.

Após novas informações, os policiais identificaram um novo endereço onde ela estaria e seguiram até a residência indicada.

Tentativa de fuga e entrada forçada

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um suspeito em frente ao imóvel. Ao notar a presença das viaturas, ele correu para dentro da casa e tentou impedir a entrada das equipes.

Foi necessário realizar o acesso forçado à residência. No interior do imóvel, dois suspeitos foram abordados e informados sobre a ordem judicial.

Depoimento reforça suspeita de tráfico

Durante as buscas, um veículo que chegou ao local também foi abordado. O motorista relatou aos policiais que havia ido até a residência para comprar uma porção de cocaína.

A declaração reforçou as suspeitas de que o local estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Drogas e materiais apreendidos

Durante as buscas, os policiais apreenderam:

Nove porções de cocaína, já embaladas para venda;

Uma porção de maconha;

Dinheiro em espécie;

Um aparelho celular com mensagens relacionadas ao tráfico.

Encaminhamentos e investigação

O motorista abordado foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento como testemunha.

Já os dois suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, as investigações continuam, e o material apreendido deve contribuir para o aprofundamento das apurações, incluindo possível associação para o tráfico.