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Um jovem de 18 anos foi preso após uma perseguição de aproximadamente 25 quilômetros em Toledo (PR), que terminou com o capotamento do veículo. Durante a fuga, o motorista dirigiu na contramão e colocou em risco a vida de outros condutores.

A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou-se quando o suspeito perdeu o controle da direção. No interior do carro, os agentes encontraram 4,1 kg de cocaína, 1,5 kg de haxixe e uma pistola calibre .380 de alto padrão, reconhecida pela precisão e acabamento refinado.

O jovem recebeu atendimento médico após o acidente e, em seguida, foi encaminhado à Polícia Federal, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.