O 2º Batalhão da Polícia Militar recebeu duas novas viaturas que serão destinadas à Patrulha Maria da Penha. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as ações de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar na região.

Os veículos passam a integrar a estrutura operacional da unidade, proporcionando mais agilidade no atendimento, acompanhamento de medidas protetivas e fiscalização de casos já registrados. Com o reforço, a expectativa é ampliar a presença policial e oferecer maior segurança às vítimas.

A Patrulha Maria da Penha desempenha um papel fundamental no monitoramento e apoio às mulheres que possuem medidas judiciais de proteção, atuando de forma preventiva e garantindo o cumprimento das determinações legais.

A chegada das novas viaturas representa um avanço no enfrentamento à violência doméstica, contribuindo para um atendimento mais eficiente e humanizado por parte das equipes policiais.