A região do Norte Pioneiro voltou a se destacar em nível nacional ao conquistar, pela segunda vez, o Prêmio Nacional de Inovação (PNI). O Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI-NP) garantiu o título na 9ª edição da premiação, consolidando sua relevância no cenário brasileiro.

Promovido pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o prêmio reuniu 59 iniciativas finalistas, entre as quais o Paraná teve seis representantes.

Esta é a terceira participação consecutiva do SRI Norte Pioneiro na final, repetindo o desempenho de 2022 ao levar novamente o troféu. O presidente do sistema, Leandro de Azevedo Lima, destaca que o ecossistema reúne 29 municípios de pequeno porte, todos com população inferior a 50 mil habitantes.

O prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares também esteve presente na premiação representando todos os municípios que compõe o SRI-NP, acompanhado do vice-prefeito Antonio Neto, do secretário de Administração Jailton de Paula, do gerente da Regional Norte do Sebrae/PR Rubens Negrão, e do consultor do Sebrae Odemir Capelo.

Segundo Leandro, a união entre os municípios é um fator decisivo para os resultados alcançados. “Temos cidades com cerca de 40 mil habitantes e outras com apenas 3 mil. Individualmente, o avanço é mais limitado, mas, quando atuamos de forma integrada, ganhamos escala e representatividade, formando uma região com aproximadamente 400 mil pessoas”, explica.

Ele também ressalta os impactos econômicos dessa articulação. Nos últimos dez anos, os cinco municípios que deram origem ao ecossistema — Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá e Bandeirantes — registraram crescimento médio de 23,17% no PIB per capita.

Palhares parabeniza o trabalho em conjunto dos municípios, e enaltece os esforços do presidente Leandro na estruturação de cada município, com legislação específica, conselhos ativos e fundos voltados à inovação. “Com essa base consolidada, os municípios conseguem evoluir de forma mais ágil e eficiente”,

completa.