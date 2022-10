Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta semana, o Ônibus Lilás, projeto do Governo do Estado que presta orientação psicológica e jurídica a mulheres vítimas de violência, atenderá em quatro cidades no Norte e Norte Pioneiro do Paraná. A ação coordenada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), tem como objetivo prevenir e combater este tipo de violência.

Na segunda-feira (17), o serviço está disponível na cidade de Astorga, na Avenida José Soares de Azevedo, 30, no Centro, em frente à Casa da Cultura. Depois, segue para Pinhalão, onde atenderá, na terça-feira (18), na Rua Geraldo Vieira, 490, no Centro, em frente à Unidade Básica de Saúde Central.

A programação continua na quinta-feira (20) em Wenceslau Braz, na Rua 7 de Setembro, na Praça Central, em frente ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná. O roteiro encerra na sexta (21) no município de Siqueira Campos, onde ônibus ficará estacionado na Rua Pernambuco, 1.219, ao lado da Câmara de Vereadores. Em todas as cidades o atendimento é das 9h às 17h.

O QUE É – O Ônibus Lilás conta com um espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso para garantir a privacidade das mulheres. O equipamento possui com uma equipe multidisciplinar para prestar orientação psicológica e jurídica às vítimas de violência, assim como informações para prevenção deste tipo de crime.

“O projeto Ônibus Lilás visa aproximar as mulheres paranaenses, por meio de uma ação itinerante, integrada e multidisciplinar que, articulada com os municípios, resulta em uma maior abrangência e efetividade das ações propostas pelo Plano Estadual dos Direitos da Mulher”, diz Walquíria Onete Gomes, chefe do Departamento de Políticas para Mulheres da Sejuf.

Os municípios visitados são previamente definidos pelo departamento, com atendimento também as localidades mais distantes no Paraná, como assentamentos, aldeias indígenas, comunidades rurais e quilombolas.

A unidade móvel faz parte do programa de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, e percorre os 399 municípios.

Serviço:

Ônibus Lilás

Atendimento gratuito para prevenção e combate a violência contra mulher

Horário: 9h às 17h

Segunda-Feira (17) – Astorga

Avenida José Soares de Azevedo 30 – Centro

Em frente à Casa da Cultura

Terça-Feira (18) – Pinhalão

Rua Geraldo Vieira 490 – Centro

Em frente à Unidade Básica de Saúde Central

Quinta-Feira (20) – Wenceslau Braz

Rua 7 de Setembro – Centro

Na Praça Central

Em frente ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná

Sexta-Feira (21) – Siqueira Campos

Rua Pernambuco 1219 – Centro.

Ao lado da Câmara de Vereadores